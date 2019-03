Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индонезии. Пострадали как минимум 17 человек

В индонезийской провинции Западная Ява, муниципалитете Богор сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом 10 марта сообщает China Daily.

В результате аварии пострадали как минимум 17 человек, сведений о погибших нет. Были отменены десятки поездов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

At least 17 people were injured and a number of train trips were disrupted in Bogor, Indonesia on March 10. pic.twitter.com/R39huiAr6c