Беглов посчитал, что аэроэкспресс — слишком дорогой вид транспорта для Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с оппозиционными депутатами ЗакСа 10 марта высказался о перспективе строительства аэроэкспресса до Пулково. Об этом рассказал «Фонтанке» депутат Алексей Ковалев.

На встрече обсуждалось развитие городских проектов — в частности, транспортная доступность аэропорта. Как сообщил Ковалев, Беглов отметил, что это слишком дорогой для бюджета проект — на него планировалось выделить 10 млрд рублей.

«Врио губернатора рассказал нам, что, на его взгляд, перспективнее развивать транспортное сообщение до районов жилой застройки, а Пулково в нем может быть лишь транзитной точкой», – отметил Ковалев.

Врио губернатора, по словам депутата, также пообещал пустить до аэропорта Пулково дополнительные шаттлы.

Напомним, что в начале февраля в правительстве Петербурга было принято решение отказаться от проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения о железнодорожной линии по маршруту «аэропорт Пулково — Витебский вокзал». Чиновники решили заново оценить целесообразность аэроэкспресса.