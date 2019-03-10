«Зенит» с трудом победил «Уфу». Решающий гол забил Ригони

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против предпоследней команды турнира «Уфы» в воскресенье, 10 марта, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

«Зенит» пропустил первым. На 25-й минуте забил молдавский легионер гостей Кэтэлин Карп. Сравнял на 30-й нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 34-й полузащитник петербуржцев Эмилиано Ригони вывел свою команду вперед. В оставшееся время команды голов не забили.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате РПЛ, имея 40 очков. Следующим соперником сине-бело-голубых станет испанский «Вильярреал» в 1/8 Кубка Европы. Матч состоится 14 марта в Испании. Напомним, «Зениту» нужно отыгрываться со счета 1:3.