«Зенит» после первого тайма обыгрывает «Уфу» 2:1

Заставил понервничать своих болельщиков футбольный клуб «Зенит» в первом тайме матча 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Уфы». Команда Сергея Семака неожиданно начала матч с пропущенного гола от команды, которая занимает предпоследнее место на турнире.

Забил молдавский легионер уфимцев Кэтэлин Карп на 25-й минуте встречи. А уже на 30-й нападающий «Зенита» Сердар Азмун сумел сравнять. На 34-й Эмилиано Ригони вывел петербуржцев вперед.

Команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу «Зенита».