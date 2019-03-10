«Это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление». Дуров поблагодарил участников акций за свободный Интернет

Основатель «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров поблагодарил участников митинга за свободный Интернет в Москве. Об этом он 10 марта написал в своем телеграм-канале.

Дуров подчеркнул, что на митинг в столице вышли более 15 тысяч человек.

«Несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние 7 лет. Спасибо всем участникам – для команды Telegram это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление», – пишет Павел Дуров.

Отметим, цифру в 15 тысяч показал «Белый счетчик», который учитывает людей на проходе через металлоискатели. При этом МВД официально сообщило, что в акции приняли участие 6,5 тыс. человек. Еще перед митингом задержали восьмерых активистов с шариками, после него в автозаки отправились еще 13 человек, сообщает ОВД-инфо. Таким образом, всего были задержаны 28 человек.

В Петербурге акцию за свободу Интернета у офиса Роскомнадзора провели активисты Либертарианской партии, двое из них были задержаны. Митинг в Северной столице Смольный согласовывать отказался, сославшись на проведение «Семейного квеста». На мероприятие пришли всего пара десятков человек.