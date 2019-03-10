Опубликовано видео испытаний российского ослепляющего оружия «Филин». Оно изготовлено в Петербурге

Видео испытаний станции визуально-оптических помех «Филин» 10 марта опубликовал телеканал «Звезда». Новое вооружение способно нейтрализовать прицелы, дальномеры, приборы ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет на расстоянии до пяти километров.

«Филина» делают на петербургском заводе холдинга «Росэлектроника». Его устанавливают на корабли ВМФ России, в частности им уже оборудован фрегат «Адмирал Горшков», который недавно проходил у берегов Шотландии. Times уже обращало внимание на это оружие и писало, что оно якобы может вызвать галлюцинации и тошноту.

«Филин» работает следующим образом — на корабле включают «нечто вроде мощнейшего прожектора», который в «помеховом режиме» временно ослепляет противника, а также может провоцировать галлюцинации.

«Многие говорили, что возникает такой эффект: пятно постоянно плавает перед глазами и вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект. Все отмечали головокружения, тошноту и потерю пространственной ориентации», – рассказал «Звезде» начальник Управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров.

При этом на предприятии подчеркнули, что эффект временный и фатальных последствий для зрения не несет.