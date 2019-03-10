Один из сильнейших боксеров мира по прозвищу Крушитель бросил вызов петербуржцу Дмитрию Биволу

Петербургский боксер Дмитрий Бивол получил самый серьезный вызов в своей карьере. Один из лучших в мире полутяжей, чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев по прозвищу Крушитель предложил спортсмену из Северной столицы в бою выяснить, кто из них сильнее.

«Поздравляю Дмитрия Бивола со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксёрскому миру. Я готов! А что насчёт тебя?» – написал Ковалев в своем инстаграме.

Напомним, минувшей ночью 28-летний Дмитрий Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA, победив американца Джо Смита единогласным решением судей.

Сергею Ковалеву 35 лет. Он один из самых успешных российских боксеров в последние годы. Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA super (2014—2016), IBF (2014—2016), WBO (2013—2016, 2017—2018, 2019—н.в.). Первый и единственный россиянин, признанный боксёром года по версии самого престижного журнала о боксе Ring. Прозвище Крушитель получил за зрелищную манеру боя и большое количество нокаутов – 28 в 33 боях. За всю карьеру проиграл лишь трижды.