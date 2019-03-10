Беглов не будет отвечать депутатам, как Полтавченко. Оппозиция обсудила с врио губернатора коммуникацию

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с оппозиционными депутатами ЗакСа и одним единороссом. Официальная причина — обсудить ситуацию со строительством комплекса «Планетоград».

О встрече депутаты фракций «Справедливая Россия», «Партия Роста» и «Яблоко» просили Беглова ещё в конце 2018 года. В течение 10 дней свидания не состоялось, тогда парламентарии обратились в прокуратуру. Нарушений в действиях Беглова надзорный орган не нашёл, в том числе и потому, что порядок организации встреч официально не прописан. Тем не менее 10 марта Беглов пригласил Оксану Дмитриеву, Сергея Трохманенко, Максима Резника, Алексея Ковалёва, Надежду Тихонову, Александра Егорова и Бориса Вишневского. Также на встрече оказался единоросс Андрей Анохин, который обращение к Беглову не подписывал.

Как рассказал «Фонтанке» Борис Вишневский, Беглов поведал депутатам о намерении строителей отказаться от строительства трёх очередей «Планетограда». «Почему-то в заслугу это приписали Сергею Боярскому и Андрею Анохину», – удивился яблочник, добавив, что решение, о котором было известно ещё в прошлом году, Пулковскую обсерваторию не спасёт. «Для сохранения научных наблюдений там вообще никакого строительства быть не должно», – объяснил Вишневский.

Также, по его словам, депутаты и врио губернатора обсудили коммуникацию. Парламентарии отметили, что в последние месяцы в ответ на депутатские запросы от врио губернатора начали получать сухие справки без отображения позиции градоначальника. «Беглов на это ответил, что нас 50 депутатов, а ещё (откуда он такую цифру взял?) 1300 муниципалов, если всем отвечать, то чем он будет заниматься? Когда работать?» – рассказал Вишневский, подчеркнув, что Георгий Полтавченко как-то успевал и депутатам отвечать, и трудиться. По его словам, на защиту нового главы города сразу встал единоросс Андрей Анохин, который ещё недавно во всем поддерживал предыдущего губернатора.