Вице-губернатор Митянина: Двое пострадавших при обрушении рекламного щита у метро «Проспект Просвещения» находятся в реанимации

Спустя сутки после госпитализации двое пострадавших при падении рекламного щита у станции метро «Проспект Просвещения» остаются в тяжёлом состоянии. Об этом в твиттере сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина 10 марта.

Горожане с травмами находятся в реанимации Елизаветинской больницы.

9 марта у станции метро «Проспект Просвещения» рекламный щит не выдержал порыва ветра и накрыл прохожих. Ранее в администрации Выборгского района сообщали о двух пострадавших, но только об одном госпитализированном.

Отметим, вице-губернатор Анна Митянина в последнее время крайне оперативно реагирует на все происшествия в городе. Так, после гибели мужчины на проспекте Космонавтов она сообщила, что по этому факту проводится судебно-медицинская экспертиза. Очевидцы говорили, что мужчина якобы умер после того, как поскользнулся на неубранной дороге и ударился об асфальт. Подконтрольные городскому правительству СМИ вскоре со ссылкой на источники сообщили, что мужчина якобы почувствовал себя плохо и «упал сам». Результатов экспертизы пока нет.