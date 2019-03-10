Стихия оставила Петербург в покое, но МЧС предупреждает о гололедице. Температура поднимется до ноля градусов

11 марта в Петербурге будет облачным, днем местами пройдет снег. Об этом сообщают в городском МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха днем прогреется до ноля градусов, водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер, который 9 марта весь день одолевал Петербург, стихнет — он будет достигать не более 2-7 метров в секунду. Напомним, накануне он доходил до 22 метров в секунду — из-за этого даже пришлось закрывать дамбу и аэропорт Пулково.