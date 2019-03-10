В доме на Лермонтовском ветер оголил крышу. Жильцы не дождались коммунальщиков и выполнили ремонт сами

Собственными руками пришлось спасать квартиры от протечки обитателям Адмиралтейского района Петербурга. Крыша 35-го дома по Лермонтовскому проспекту лишилась куска обшивки в ветреную субботу. Об этом «Фонтанке» рассказала горожанка Светлана 10 марта.

фото: Читательница "Фонтанки" Светлана

«Кровля пролетела по двору, задела припаркованный автомобиль и, врезавшись в стену, улеглась на землю. Чудом не пострадали люди, собиравшиеся выходить из парадной. В результате часть крыши осталась полностью раскрытой», — написала она.

Жильцы сообщили о проблеме в аварийную службу, на горячую линию жилищного комитета и оставили заявку на сайте «Наш Санкт-Петербург». Но ответа в выходной день ни от одной из инстанций не последовало. Собственники квартиры, которая располагается под дырой, побоялись протечки и сами взяли в руки инструменты, чтобы перекрыть образовавшуюся дыру.

Ранее дом обслуживал ЖКС № 1 Адмиралтейского района, но с февраля квартирантам перестали приходить платёжные квитанции. В парадной появилось объявление о смене управляющей организации, теперь домом заведует ТСЖ, по указанным телефонам которого не отозвались на беду.

Коммунальная неприятность настигла и 20-й дом на Заневском проспекте, пишут очевидцы в социальных сетях. Обрушился кусок водосточной трубы с глыбой льда внутри. Происшествие обошлось без пострадавших.