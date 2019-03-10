Нобоа сыграет за «Зенит» впервые за семь месяцев. Объявлен стартовый состав на игру против «Уфы»
Футбольный клуб «Зенит» днем 10 марта назвал состав на матч 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Уфы». Отметим появление в старте полузащитника Кристиана Нобоа, который пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена семь месяцев.
Стартовый состав! #ЗенитУфа pic.twitter.com/760SMpcJri— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 10 марта 2019 г.
С первых минут на поле выйдут: вратарь Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Игорь Смольников, полузащитники Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.
В запасе остались: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Эмануэль Маммана, Эрнани, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Роберт Мак, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.
Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Напомним, «Зенит» занимает первое место в чемпионате РПЛ (37 очков), «Уфа» – 15-е (16).