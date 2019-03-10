На борту разбившегося под Аддис-Абебой лайнера Ethiopian Airlines находились трое россиян

Трое граждан России находились на борту самолета Ethiopian Airlines, разбившегося под Аддис-Абебой утром 10 марта. Об этом сообщили представители авиакомпании на пресс-конференции, трансляция мероприятия ведётся в Facebook.

В списках пассажиров значатся граждане 33 государств. Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе никто не выжил, на борту самолёта находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В посольстве России в Кении ранее говорили, что сотрудников дипмиссии на борту не было, информацию о гибели россиян проверяют.

Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы Эфиопии, он направлялся в Найроби (Кения).