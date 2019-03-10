Митинг за свободный Интернет в Москве собрал более 11 тысяч человек. На месте, где акцию планировали в Петербурге, пара десятков человек отмечают Масленицу

Алексей Рожнов."Фонтанка.ру"

Масленичное мероприятие «Семейный квест», из-за которого Смольный отказал в согласовании митинга за свободный Интернет, собрало от силы пару десятков человек. Об этом 10 марта сообщает корреспондент «Фонтанки» с площади Ленина.

Немногочисленные подростки и взрослые развлекаются на площади плетением кукол из соломы, бросанием колец и прыжками через скакалку.

Напомним, в отказе комитета по законности согласовать митинг утверждалось, что «при его («Семейного квеста». – Прим. ред.) проведении будут задействованы вся территория площади Ленина, звукоусиливающая аппаратура и палатка». Никакой аппаратуры корреспондент «Фонтанки» не заметил.

Отметим, в Москве власти согласовали митинг за свободу Интернета. На проспекте Сахарова, по данным проекта «Белый счетчик», через рамки металлоискателей прошли уже почти 12 тысяч человек. Причем очевидцы утверждают, что люди продолжают стоять в очередях.

Опоздал на митинг на 45 минут, а тут очередь до рамок метров в 80-100. pic.twitter.com/yPsIqCIX3y — Igor Gukovsky (@jstoruser) 10 марта 2019 г.

В Петербурге акцию за свободу Интернета у офиса Роскомнадзора провели активисты Либертарианской партии, двое из них были задержаны.