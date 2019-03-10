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Власть
10.03.2019 14:57
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В Смольном сообщили, что Беглов договорился сократить площадь «Планетограда» в пять раз. «Фонтанка» писала об этом в прошлом году

Проект жилого комплекса «Планетоград» будет сокращен почти в пять раз. Как сообщает 10 марта пресс-служба врио губернатора, об этом договорились Александр Беглов и председатель совета директоров «Сэтл Групп» Максим Шубарев.

Компания согласилась ограничиться строительством только первой очереди проекта — это 330 тыс. кв. м малоэтажного и среднего строительства. Всего изначально планировалось построить 1,6 млн кв. м. 

Отметим, «Фонтанка» еще в декабре прошлого года писала о том, что девелопер согласился пойти на сокращение застройки в ответ на просьбы общественности. Проблема была в том, что собственник земли — израильская «Моргал Инвестментс» официально не заявляла, что также готова пойти на уступки. 

«На сегодняшней встрече с руководителем компании «Сэтл Групп» Максимом Шубаревым решение о корректировке проекта было подтверждено обеими сторонами», – утверждается в сообщении Смольного.

Напомним, против реализации проекта выступают градозащитники, уверенные, что стройка будет способствовать закрытию Пулковской обсерватории из-за невозможности вести наблюдения. Кроме того, активисты уверены, что «Планетоград» «залезал» на территорию зоны охраны блокадного кольца, которое охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. При этом суды ранее вставали на сторону девелопера. 

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