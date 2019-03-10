«Здесь убивают русский Интернет». Петербургский офис Роскомнадзора подсветили красным дымом, двое активистов задержаны

Акцию за свободу Интернета в России у офиса Роскомнадзора в Петербурге провели члены Либертарианской партии и движения «АгитРоссия» 10 марта.

Дверь офиса ведомства на Садовой, 14, заблокировали сигнальной лентой. Рядом со входом появились таблички «Здесь убивают русский интернет» и «Здесь насаждают цензуру». Картину дополнил красный дым от файеров. Протестующие также вышли на одиночные пикеты на Невский проспект.

ЛПР и Агит Россия заблокировали офис Роскомнадзора в Петербурге pic.twitter.com/K89bIpbcFe — Dave Frenkel (@merr1k) 10 марта 2019 г.

В группе помощи задержанным сообщили, что двое активистов — Роман Аянка и Григорий Кудрявцев — задержаны и доставлены в 78 отдел полиции.

В данный момент в Москве проходит согласованный митинг за свободный Интернет. На него пришли более двух тысяч человек. Задержаны 16 активистов. В Петербурге власти в согласовании акции отказали, сославшись на то, что днем 10 марта на площади Ленина будет проходить «Семейный квест», посвященный Масленице.

Напомним, участники митинга протестуют против принятия закона о суверенном Интернете. Документ принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Его внесли под предлогом борьбы с угрозами извне. Авторы проекта признали, что новелла позволит контролировать весь внутрироссийский трафик.