В Москве начался митинг за свободный Интернет. На него пришли более двух тысяч человек

На проспекте Академика Сахарова в Москве днем 10 марта стартовал митинг за свободный Интернет. По данным проекта «Белый счетчик», через рамки металлоискателей по данным на 13:45 прошли 1800 человек.

Очевидцы говорят, что всего на акцию пришли от двух до трех тысяч человек — многие стоят в очередях на вход. Митинг согласован с властями, однако у его участников уже начались проблемы — так, были задержаны активисты, которые раздавали шарики. Изначально сообщалось о восьмерых задержанных, однако затем выяснилось, что всего полицейские в автозаки забрали 16 человек. Организаторы митинга ранее говорили, что задержание полицейские мотивировали тем, что активисты якобы использовали «незарегистрированные беспилотные летательные средства» – воздушные шарики.

Отметим, в Петербурге власти в согласовании акции отказали, сославшись на то, что днем 10 марта на площади Ленина будет проходить «Семейный квест», посвященный Масленице.

Напомним, участники митинга протестуют против принятия закона о суверенном Интернете. Документ принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Его внесли под предлогом борьбы с угрозами извне. Авторы проекта признали, что новелла позволит контролировать весь внутрироссийский трафик.