СМИ: при крушении самолета Ethiopian Airlines выживших нет. Погибли 157 человек

Выживших после крушения под Аддис-Абебой самолета Ethiopian Airlines нет. Об этом 10 марта сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Эфиопии.

Информацию также подтвердили в официальном Facebook авиакомпании. «Генеральный директор, который находится на месте происшествия, с сожалением подтверждает, что выживших нет», – говорится в сообщении.

Напомним, Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы страны. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, самолет направлялся в Найроби (Кения).

Посольство России в Аддис-Абебе сообщило, что сотрудников дипмиссии на борту разбившегося самолета не было. Дипломаты проверяют, находились ли на борту другие россияне.