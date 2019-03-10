Между Лигово и Горелово электричка сбила мужчину, перебегавшего через пути

Несовместимые с жизнью травмы получил мужчина на железной дороге в Красносельском районе Петербурга 10 марта около 11:30 утра. Между Лигово и Горелово электричка встретилась с прохожим.

Как пояснили в пресс-службе Северо-Западного управления транспортной полиции, электропоезд, следовавший из Гатчины в Петербург, сбил мужчину, который перебегал пути в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. На вид ему было около 50 лет, личность погибшего устанавливается.

Электричка в результате задержалась в пути на час, других изменений в расписание происшествие не внесло.