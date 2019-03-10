Массовая гибель младенцев в больнице стала причиной отставки министра здравоохранения Туниса

Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку со своего поста после массовой смерти младенцев в центре акушерства. Об этом 10 марта пишет BBC.

Отметим, накануне, 9 марта, тунисский Минздрав сообщил, что в столице страны в центре акушерства и неонаталогии за двое суток умерли 11 младенцев. По предварительной информации, причиной их гибели стал септический шок.

Во всех обстоятельствах инцидента разбирается правительственная комиссия.