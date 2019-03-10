Беглов запретил трудоустраивать чиновников-руководителей в Смольный более чем на год

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил брать на работу чиновников на руководящие должности более чем на год. Соответствующее распоряжение было распространено в комитетах Смольного.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, в документе руководителям ведомств предлагается закрепить срок принятия на службу, ограниченный одним годом, во внутренних нормативных документах. Соответствующее письмо подписано главой комитета по кадрам Андреем Михайловым. Собеседники «Фонтанки» в Смольном утверждают, что такое распоряжение было озвучено Бегловым еще осенью 2018 года, почти сразу после его прихода на пост врио губернатора. «Речь идёт о заместителях глав комитетов, о руководителях ГУПов. Скорей всего, кто-то нарушил устное поручение, поэтому его и решили закрепить на бумаге», – утверждает источник.

По его словам, Беглов не доверяет своим подчиненным — именно этим и вызвано желание утверждать руководителей не на 5 лет, как делалось раньше, а на год.

Напомним, что после вступления в должность Беглов пообещал сохранить посты членов правительства Георгия Полтавченко, однако ещё до Нового года стало известно об увольнении ключевых вице-губернаторов, отвечающих за финансы, имущество и стройку. После обильных снегопадов в феврале 2019 года своих постов, как было объявлено, из-за плохой уборки снега лишились руководители Центрального, Василеостровского, Красносельского и Фрунзенского районов.