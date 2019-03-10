«Шарики — это беспилотное летательное средство». На московском митинге за свободный Интернет задержания стартовали до начала акции

Полицейские задержали восьмерых активистов еще перед началом митинга за свободный Интернет в Москве. Об этом 10 марта в своем twitter сообщила пресс-секретарь партии Соня Блейд.

Один из организаторов, Михаил Светов, уточнил, что полицейские якобы «орут, что воздушные шары — это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия». Напомним, ранее у организаторов изъяли баннеры с лозунгами и задник для сцены. Митинг согласован московскими властями. Отметим, в Петербурге власти в согласовании акции отказали, сославшись на то, что днем 10 марта на площади Ленина будет проходить «Семейный квест», посвященный Масленице.