У метро «Проспект Просвещения» ветер свалил рекламный щит на людей. Пострадали двое

Два человека пострадали от разгула стихии в Выборгском районе Петербурга. Людей накрыл рекламный щит.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около 16:00 скорую вызвали к станции метро «Проспект Просвещения». Установленный у дома 138 на проспекте Энгельса рекламный щит не устоял под порывами ветра и рухнул на прохожих.

В администрации Выборгского района «Фонтанке» подтвердили происшествие и отметили, что травмы получили два человека. Одного из них госпитализировали.