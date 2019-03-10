Происшествия
У метро «Проспект Просвещения» ветер свалил рекламный щит на людей. Пострадали двое
Два человека пострадали от разгула стихии в Выборгском районе Петербурга. Людей накрыл рекламный щит.
Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около 16:00 скорую вызвали к станции метро «Проспект Просвещения». Установленный у дома 138 на проспекте Энгельса рекламный щит не устоял под порывами ветра и рухнул на прохожих.
В администрации Выборгского района «Фонтанке» подтвердили происшествие и отметили, что травмы получили два человека. Одного из них госпитализировали.
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Справка:
9 марта в Северную столицу пришел снегопад, а ветер усилился до 15 – 20 метров. Из-за сложных метеоусловий в первой половине дня была закрыта дамба, прекратил принимать и отправлять самолеты аэропорт Пулково. Метель стала причиной и массовых ДТП. Пользователи социальных сетей делились фото поваленных деревьев и дорожных знаков.