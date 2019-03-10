Илон Маск продолжает шутить «по-русски». На статью об инновациях он отреагировал мемом со стульчаком в качестве подставки под пиво

Американский бизнесмен Илон Маск продолжает использовать русский язык и шутки при общении в соцсетях. Он оригинальным образом отреагировал на статью издания The Onion об инновациях.

Статья посвящена тому, что в ходе профессионального мероприятия в США слово «инновации» было произнесено не менее 650 тысяч раз только за первый день. Произведенные экспертами подсчеты показали, что к концу фестиваля слово произнесут около 24 миллионов раз. Илон Маск отреагировал на эту информацию русским мемом с человеком, который использует в качестве подставки под пиво стульчак (эту картинку иногда сопровождают фразой «как тебе такое, Илон Маск?»).

Пользователи соцсети оказались в восторге от такого поведения Маска. И сразу же добавили массу своих собственных шуток на эту тему — например, «Славона Маска» или фразу «Modern problems require Slavic solutions» («Современные проблемы требуют славянских решений»).

Modern problems require Slavic solutions pic.twitter.com/BOd97NJmSm — cameron (@cameronja26) 9 марта 2019 г.

Напомним, Илон Маск часто использует русский язык и русские картинки для общения. В последнее время он обменивался комплиментами с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.