Петербургские боксеры Бивол и Кузьмин защитили чемпионские пояса на турнире в Нью-Джерси

Победами завершились 10 марта бои профессиональных петербургских боксеров Дмитрия Бивола и Сергея Кузьмина на турнире в Нью-Джерси (США). Оба спортсмена тем самым защитили чемпионские титулы.

Бивол победил американца Джо Смита единогласным решением судей. Для Дмитрия эта защита титула WBA в полутяжелой весовой категории стала четвертой подряд. Поясом он владеет с ноября 2017 года. Теперь на его счету 16 побед в 16 боях. У Смита – 24 победы и 3 поражения.

«Это был нелегкий бой, у Смита сильные руки, опасный удар. В конце десятого раунда я пропустил удар, он попал в область виска, заставил чуть потерять баланс. Это был опасный удар. Почему я не нокаутирую? Здесь нужно побеждать. Не только силовые удары и грубая сила помогают выиграть. Нужно включать интеллект», – цитирует Бивола «Спорт-Экспресс».

Тяжеловес Сергей Кузьмин досрочно победил Джои Давейко, защитив второстепенный титул WBA Intercontinental.

«Спасибо всем, кто болел, переживал сегодня. Мы снова выиграли, но пришлось потерпеть — во втором раунде получил травму, но не отдавать же победу. Залечу травму и летом вернусь на ринг», — приводит слова Кузьмина официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

На счету Кузьмина теперь 15 побед в 15 боях. У Давейко 19 побед и шесть поражений.