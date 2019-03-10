Из-за сильного снегопада петербуржцы не долетели до Мурманска

Самолёт авиакомпании «Россия», следовавший из Петербурга в Мурманск, вернулся в аэропорт Пулково 10 марта. Такие данные следуют из сервиса flightradar.

Причиной возвращения рейса стала непогода. На сайте мурманского аэропорта указано, что воздушная гавань закрыта для приёма и выпуска судов с 11:00 до 15:00. По прогнозу синоптиков, сегодня в регионе ожидается сильный снегопад.

Из-за сильного ветра объявлен жёлтый уровень погодной опасности в Москве. В столичных аэропортах утром было отменено 4 рейса, еще 13 задержано.