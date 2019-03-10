Халатность комитета по здравоохранению по делу о хранении просроченных онкопрепаратов увеличилась до 200 млн

Ущерб федеральному бюджету от деятельности должностных лиц, курирующих закупки препаратов для больных онкологией, увеличился почти в три раза. Такой вывод можно сделать из ответа заместителя министра МВД Михаила Ваничкина депутату Государственной думы Михаилу Романову.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, парламентарий просил проверить на совершение противоправных действий сотрудников швейцарской фармацевтической фирмы и врачей Санкт-Петербурга. В ответ замминистра МВД сообщил ему о расследуемом уголовном деле по факту мошенничества (159 УК РФ) – хищения препарата «Ритуксимаб» на сумму более 60 млн рублей. Кроме того, МВД ссылается на расследование ещё одного уголовного дела по факту халатности (293 УК РФ) в отношении сотрудников комитета по здравоохранению Петербурга. Это дело, отмечает Ваничкин, было возбуждено в конце 2018 года. В ответе депутату указана сумма ущерба федеральному бюджету в 200 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» уже писала об этом уголовном деле. По версии следствия, в 2016-2018 годах руководство комздрава отправляло в министерство здравоохранения заведомо завышенные заявки на препараты, которые поставляются в регионы по централизованной схеме в рамках постановления правительства РФ от 26.12.2011 № 1155. Речь шла о препаратах «Такролимус», «Иматиниб», «Флударабин», «Интерферон». С каждым годом остатки этих лекарств на складах в Петербурге увеличивались. Ещё в феврале 2019 года в уголовном деле фигурировала сумма 70 млн рублей — столько стоили препараты, утратившие срок годности и пролежавшие на складах. После чего в рамках следственных действий были проведены обыски в городской аптечной сети и комитете по здравоохранению.

По данным Ваничкина, сотрудники экономической полиции также провели проверку сведений о незаконном получении средств от московских представителей фармацевтической компании сотрудниками лечебных учреждений Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.