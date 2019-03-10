«Полиция без объяснения причин просто срезала все крепления». Организаторы митинга за свободный Интернет остались без баннеров

Полицейские забрали у организаторов митинга в Москве за свободный Интернет баннеры и задник для стены. Об этом 10 марта сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на заявителя акции, члена Либертарианской партии Антона Овчарова.

«Полиция без объяснения причин просто срезала все крепления и изъяла все наши баннеры и "задник" сцены. Сказали, будет какой-то руководитель департамента региональной безопасности Москвы, который сейчас приедет. Все баннеры в микроавтобусе полиции», — рассказал Овчаров.

Активисты считают, что текст баннеров не противоречит заявке на митинг: «Нет цензуре», «Против изоляции рунета» и тому подобное. Юридических причин для претензий у полиции не должно быть, уточнил Овчаров. Напомним, митинги за свободный Интернет в Москве, Воронеже и Хабаровске были согласованы властями. В Петербурге в согласовании отказали, сославшись на то, что днем 10 марта на площади Ленина будет проходить «Семейный квест», посвященный Масленице.