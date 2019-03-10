Происшествия
Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение. На борту были 157 человек
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение спустя шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Об этом 10 марта сообщает Gulf News.
На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, самолет направлялся в Найроби. Это был Boeing 737 MAX 8, авиакомпания приобрела его совсем недавно, пишут в СМИ. Премьер-министр Эфиопии уже выразил в Twitter соболезнования родственникам тех, кто погиб в авиакатастрофе. При этом он не уточнил количество погибших и пострадавших.
Deaths reported as Ethiopian Airlines flight crashes en route to Kenya https://t.co/78X4Jehmgh— Gulf News (@gulf_news) 10 марта 2019 г.