Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение. На борту были 157 человек

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение спустя шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Об этом 10 марта сообщает Gulf News.

На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, самолет направлялся в Найроби. Это был Boeing 737 MAX 8, авиакомпания приобрела его совсем недавно, пишут в СМИ. Премьер-министр Эфиопии уже выразил в Twitter соболезнования родственникам тех, кто погиб в авиакатастрофе. При этом он не уточнил количество погибших и пострадавших.