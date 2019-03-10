Bloomberg: «Русские тролли» меняют стратегию для выборов президента США в 2020 году

«Русские тролли» теперь в первую очередь не создают вносящий раздор в американское общество контент, а усиливают его значимость благодаря фейковым аккаунтам. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, тролли теперь поддерживают лайками и комментариями посты реально существующих людей в соцсетях. Мишенью для россиян являются президентские выборы в США в 2020 году, утверждают эксперты по кибербезопасности, с которыми пообщались журналисты Bloomberg.

Стратегию тролли меняют после того, как Facebook и Twitter ввели меры для поиска и удаления фейкового контента. Директор по анализу оперативной информации американской компании FireEye Inc. (занимается сетевой безопасностью) Джон Хультквист уточнил, что теперь тезисы самих троллей не обязательно подпадут под ограничения, введенные соцсетями, — злоумышленники «прячутся» за реальными людьми.

Отметим, 5 марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что соцсети остаются основным способом влияния на политические кампании в США.

«То, что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов, — это злонамеренная кампания иностранного влияния, которая осуществляется преимущественно с использованием социальных сетей. Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это будет продолжаться и снова увеличится к 2020 году», — подчеркивал директор ФБР.

Выборы президента США должны пройти в ноябре 2020 года.

Напомним, в феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц, включая «Агентство интернет-исследований» (известное как «фабрика троллей»), Concord Management and Consulting и Concord Catering, во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Компании связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, он сам неоднократно утверждал, что никакого отношения к «фабрике троллей» не имеет.