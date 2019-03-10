На Садовой бабушка не удержала 4-летнего внука. Упавший мальчик ударился головой об лёд и попал в больницу

Травму головы получил малыш, упавший на лёд, в Адмиралтейском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, в больницу им. Рауxфуса госпитализировали четырёхлетнего мальчика с травмой головы.

Ребёнок гулял вместе с бабушкой 8 марта. У 50-го дома по Садовой улице пенсионерка не удержала малыша, он упал и ударился головой об лёд. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой височной области. Его состояние медики оценили как средней тяжести.