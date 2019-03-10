Непогода задерживает вылеты из Москвы. В столице сохраняется «желтый» уровень опасности

В московских аэропортах отменено 4 рейса, еще 13 задержано. Об этом 10 марта пишет «Коммерсантъ».

Хуже всего обстоят дела в Домодедово — отменены 4 рейса, еще 13 задержаны. Во Внуково задерживаются 2 рейса, в Шереметьево — шесть. Напомним, накануне в Москве были задержаны или отменены более 40 рейсов.

Гидрометцентр еще 9 марта продлил на воскресенье «желтый» уровень погодной опасности в столице из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Отметим, в Пулково сегодня спокойно, рейсы вылетают по расписанию. Накануне, 9 марта, петербургский аэропорт более чем на два часа закрывался из-за непогоды.