Причиной ДТП с автобусом из Тихвина мог стать сильный ветер. Две пострадавших в аварии в тяжёлом состоянии

На участке трассы в Волховском районе Ленобласти, где произошло ДТП с автобусом из Тихвина, отсутствуют ветровые заграждения. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

По предварительной информации, 28-летний водитель автобуса из-за сильных порывов ветра не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом. В аварии пострадали три пассажирки автобуса. Состояние 28-летней и 59-летней женщин медики оценили как тяжёлое, у обеих пациенток рваные раны лица. Ещё одну пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Авария произошла 9 марта на 523-м км трассы А114 (Вологда – Новая Ладога). Маршрут обслуживает ООО «Барс». 6 марта на трассе «Кола» в ДТП попал также автобус этой компании, пострадали 14 человек, один погиб. В управлении по транспорту Ленобласти тогда рассказали, что перевозчик «маскировался» под «Тихвинпассажиравтотранс» и работал на маршруте нелегально.