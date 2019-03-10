СМИ: NASA потратит на исследования Луны 500 млн долларов за год

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) требует увеличить финансирование в 2020 финансовом году (начинается 1 октября 2018-го) более чем на 500 млн долларов. Об этом 10 марта пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Источники издания уточнили, что дополнительные средства уйдут на исследования Луны. Они нужны для того, чтобы сотрудничать с коммерческими компаниями, которые заинтересовались спутником Земли, пояснили в ведомстве. При этом всего в следующем году NASA рассчитывает на получение 21 млрд долларов из бюджета.

WSJ подчеркивает, что в целом финансирование NASA незначительно сокращается, однако исследование Луны получит одобрение, поскольку его поддержит президент Дональд Трамп в связи с празднованием 50-летия первой высадки на спутник Земли человека.