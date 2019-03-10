«Никакой угрозы не было». В Госдепе США объяснили, зачем их дипломат пытался вылететь из Шереметьево с миной

Мина, которую сотрудник посольства США пытался вывезти из России, не представляла никакой угрозы пассажирам. Как пишет ТАСС, об этом 9 марта заявили в Госдепе США.

«Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект [мина] был изъят из его багажа», – заявили в Госдепартаменте.

Сам сотрудник посольства уточнил, что купил мину «для личной коллекции». Напомним, 9 марта в МИД РФ рассказали о том, что американский дипломат пытался вылететь из Шереметьево с миной в багаже. У мины был взрыватель, но не было взрывчатого вещества. В российском внешнеполитическом ведомстве высказали уверенность, что это была провокация для того, чтобы «протестировать надежность обеспечения безопасности России».