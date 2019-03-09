Рана в 12 сантиметров. Сосулька настигла петербургскую сценаристку, вышедшую ночью за кофе

Сосулька упала на голову прохожей в центре Петербурга в ночь на 9 марта. Наледь рассекла голову. Последствия для здоровья могли быть серьёзнее, если бы не шапка.

Как рассказала «Фонтанке» пострадавшая Мария, ночью она трудилась над сценарием сериала и вышла за кофе. С 3-го дома по улице Большая Конюшенная на неё упала сосулька. Проходившие мимо парни вызвали скорую, пострадавшую увезли в Мариинскую больницу.

Ледяная глыба оставила после себя рану в 12 сантиметров. Также у 33-летней горожанки диагностировали сотрясение головного мозга. От более серьезных последствий для здоровья спасла шапка. После того, как медики зашили рану, девушку отпустили домой.

В пресс-службе администрации Центрального района происшествие подтвердили и отметили, что дом обслуживает ТСЖ. Чиновники пообещали, что завтра утром осмотрят кровлю и проверят, очищена ли она.