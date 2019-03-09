В Петербурге на дебаты о возрасте согласия в «Открытой России» пришла полиция

Сотрудники полиции прервали дебаты о возрасте согласия в петербургском офисе движения «Открытая Россия» 9 марта. Об этом «Фонтанке» рассказали в организации.

По словам активистов, в офис на Думской, 5, пришли более десяти сотрудников полиции, половина из них одета в штатское. Мероприятие пришлось остановить, большая часть участников покинула помещение. У оставшихся четверых человек полицейские пытаются взять объяснительные.

Правоохранители выдвигали несколько версий своего визита. По одной из них, посещение «Открытой России» связано с «антиттерористической операцией».

На мероприятии планировалось выступление активиста «Весны». Ранее суд арестовал бывшего волонтера штаба Навального и действующего активиста движения «Весна» Владимира Казаченко по подозрению в групповом развращении 14-летней восьмиклассницы. Девушку задержали с наркотиками, при досмотре изъяли телефон, в котором нашлись записи постельного отдыха школьницы, Казаченко и его товарища Вадима Тишкина.