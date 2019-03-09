Тюленятам повезло меньше, чем рыбакам. Их разбросало на льдинах по Финскому заливу

Штормовой ветер поломал замёрзшее полотно Финского залива. На дрейфующих льдинах могли остаться щенки тюленей. Об этом рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы 9 марта.

«Еще одна неприятность, которую создал шторм — это огромные многометровые валы из торосов. Потерявшимся тюленям, которые решили ползти в сторону берега, их не преодолеть и их шансы встретить человека очень малы. Предугадать, где найдутся потеряшки сейчас, очень сложно», — отмечается в сообщении.

Активисты просят всех, кто прогуливается на берегу, обратить внимание в сторону моря. Если на льду заметно шевеление или слышны крики, необходимо позвонить по телефону фонда 699-23-99.

Напомним, сегодня со льда Финского залива сняли почти 100 рыбаков.