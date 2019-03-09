Скончался настоятель Казанского собора. Павел Красноцветов прослужил в нем более двадцати лет

Протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Казанского кафедрального собора Петербурга, скончался 9 марта на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте собора.

Отпевание отца Павла пройдет в Казанском соборе 13 марта. Службу возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Похоронят Красноцветова рядом с могилой его сына — протоиерея Григория Красноцветова — на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Павел Красноцветов происходит из семьи потомственных священнослужителей. Его дед, Михаил Красноцветов, был тюменским клириком, его расстреляли в 1937 году. Отец, Григорий Красноцветов, служил в Барнауле. Сам Павел окончил Московскую духовную академию, затем служил в Киселевске, Ярославле, Берлине. В Ленинград был назначен в 1970 году — настоятелем Александро-Невского храма Красного Села. Затем сменил еще несколько назначений, в том числе в Вене. С октября 1996 года был настоятелем Казанского собора.