«Собор должен принадлежать церкви». В РПЦ высказались по поводу песни о бомбардировке США в Исаакиевском соборе

В Русской православной церкви решили использовать инцидент с исполнением шуточной песни в Исаакиевском соборе, чтобы в очередной раз напомнить о статусе культового здания. В эфире «России 24» 9 марта высказался председатель отдела внешних церковных связей Московской патриархии, митрополит Волоколамский Иларион.

Он заявил, что в стенах храма должны звучать только священные песнопения.

«Если в храме происходит концерт духовной музыки, то это должна быть именно духовная, религиозная музыка. Это не должны быть произведения, которые могут вызвать соблазны, вызвать критику. Все это лишний раз напоминает о том ненормальном статусе, в котором сегодня находится Исаакиевский собор, и о том, что собор должен принадлежать церкви», – сказал митрополит Иларион.

При этом он уточнил, что если собор передадут церкви, то там все же можно будет проводить концерты. В пример представитель РПЦ привел храм Христа Спасителя. По его словам, там иногда звучит и «популярная музыка», но «все это происходит в рамках приличия и не вызывает соблазна». Отметим, среди тех, кто выступал в храме Христа Спасителя, например, ВИА «Песняры», Витас и исполнительница шансона Вика Цыганова. Как пишет «Википедия», певица подводила «своеобразный итог десятилетней работы на сцене... в сборнике из серии «Легенды жанра» под названием «Русская водка. Лучшие песни».