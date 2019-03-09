«Гранд отель «Эмеральд» на Суворовском выставили на продажу. Собственники хотят за актив почти 3 млрд рублей

Пятизвездочный «Гранд отель «Эмеральд» на Суворовском проспекте выставлен на продажу. Как стало известно "Фонтанке" 9 марта, объявление было опубликовано на сервисе Avito.

Стоимость актива составляет 2,99 млрд рублей. Общая площадь здания 10,3 тыс. кв. м, в нем 90 номеров, включая представительский и президентский люксы. Месячный оборот в сезон его владельцы оценили в 60 – 80 млн рублей, прибыль в 20 – 40 млн рублей. В несезон гостиница приносит выручку в 40 – 50 млн рублей, а прибыль – в размере 10 – 15 млн рублей.

Собственником отеля является АО «Неваль», которое, по данным СПАРК, на 99% принадлежит американской «Ист Констракшн энд инжиниринг», еще по 0,5% – неназванным гражданам России и Литвы. В 2015 году компания уже пыталась продать актив, но не преуспела. В 2017-м выручка АО «Неваль» составила 221 млн рублей, прибыль 8,5 млн рублей, что заметно меньше, чем цифры потенциальных доходов, указанных в объявлении.

Получить комментарий от собственников «Эмеральда» на момент публикации не удалось. В агентстве BroBrokers, разместившей объявление от имени компании, сообщили, что, в отличие от 2015 года, сейчас на рынке «есть потенциальные инвесторы, которые готовы вложиться в него».

Но, по мнению экспертов, продать объект по заявленной цене (3 млрд рублей, или 45 млн долларов по текущему курсу) будет непросто. Совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы оценивает рыночную стоимость «Эмеральда» в 25 – 30 млн долларов. «Для локации на Суворовском проспекте концепция премиального пятизвездочного отеля выбрана неудачно. В последнее время номера сдавались ниже средних для этого сегмента», – говорит предприниматель. Кроме того, построенный в начале 2000-х отель давно не обновлялся. «Покупателю пришлось бы инвестировать еще 10 – 15 млн долларов в реновацию или переформатирование в «четыре звезды», – заключает он.

Напомним, год назад на продажу на Avito был выставлен пятизвездочный отель Taleon. Его собственник Александр Ебралидзе запросил за объект 13 млрд рублей, но покупателя не нашел.