Смертельное удовольствие. Во Владимире умер победитель конкурса по поеданию блинов

Не рассчитал силы своего организма участник конкурса по поеданию блинов во Владимире. Дух и целеустремлённость привели едока к победе. Награду ему пришлось вручать посмертно.

Как сообщает местное издание «Зебра ТВ» 9 марта, накануне в микрорайоне Доброе проводился конкурс по поеданию блинов. Один из его участников после очередного подхода к снаряду упал на землю. Очевидцы пытались оказать 45-летнему мужчине первую помощь, но привести его в чувство не удалось.

Едоку стало плохо после того, как его объявили победителем, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный СК. Точную причину смерти установит экспертиза.