«Проделки ветра». Стихия в Петербурге рвала крыши, валила рекламные щиты и остановки

Порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, атаковавшие Петербург 9 марта, принесли новые разрушения. Помимо поваленных деревьев и дорожных знаков, жертвами стихии стали, к примеру, рекламные конструкции. Как сообщает читатель «Фонтанки» Константин, лежащие на земле покореженные щиты можно наблюдать на Кушелевской дороге, 5. Он же заметил отвалившийся кусок крыши во дворах на Петроградской стороне.

В ЖК «Жемчужный фрегат» на улице Адмирала Трибуца оторвало лист с кровли.

Также ветер утащил часть крыши дома на улице Бабушкина.

На улице Ефимова, 1/4, во дворе порывы ветра оторвали вентиляционную трубу.

А в Рыбацком упала остановка общественного транспорта.