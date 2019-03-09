Происшествия
«Проделки ветра». Стихия в Петербурге рвала крыши, валила рекламные щиты и остановки
Порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, атаковавшие Петербург 9 марта, принесли новые разрушения. Помимо поваленных деревьев и дорожных знаков, жертвами стихии стали, к примеру, рекламные конструкции. Как сообщает читатель «Фонтанки» Константин, лежащие на земле покореженные щиты можно наблюдать на Кушелевской дороге, 5. Он же заметил отвалившийся кусок крыши во дворах на Петроградской стороне.
В ЖК «Жемчужный фрегат» на улице Адмирала Трибуца оторвало лист с кровли.
Также ветер утащил часть крыши дома на улице Бабушкина.
На улице Ефимова, 1/4, во дворе порывы ветра оторвали вентиляционную трубу.
А в Рыбацком упала остановка общественного транспорта.
Справка:
9 марта в Северную столицу пришел снегопад, а ветер усилился до 15 – 20 метров. Из-за сложных метеоусловий в первой половине дня была закрыта дамба, прекратил принимать и отправлять самолеты аэропорт «Пулково». Метель стала причиной и массовых ДТП. Пользователи социальных сетей делятся фото поваленных деревьев и дорожных знаков.