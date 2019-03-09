«А потом я разволновался и втащил ему». Как выглядит футбол в понимании фанатов «Зенита»

«Сработала пожарная сигнализация! Всем срочно покинуть помещение согласно плану эвакуации. Сработала пожарная сигнализация! Всем срочно покинуть помещение согласно плану эвакуации». Встревоженный женский голос встречает любителей футбола на ступенях спортивного центра «Звезда» на краю города.

Фёдор Погорелов/"Фонтанка.ру"

В большом зале комплекса в эти выходные состоялся финал чемпионата фанатов «Зенита». 8 марта отдел спорта «Фонтанки» сходил посмотреть на состоящее по большей степени из насилия мероприятие, волшебным образом совпавшее с днем весны и женщин.

Турнир разыгрывается уже в 21-й раз, за это время количество лиг и количество команд предсказуемо выросло, в фанатском чемпионате есть ветераны, есть амбициозные новички. В воскресенье состоялись два матча: в игре за третье место выяснили отношения «Богема» и «КаскАДеры»; в финале – «Ракета» встречалась с «Штормом Невоград». Важное уточнение: практически все команды, участвующие в турнире, представляют собой футбольные проекции той или иной фанатской группировки (в «Богеме» играют выходцы из «Снейков», в «Ракете» – из «Гремлинов»). Естественно, бóльшая часть участников в том или ином виде имеет достаточно хорошее представление о пресловутом околофутболе. Практически все участники хорошо знакомы сотрудникам Центра Э, и не только, по прозвищам.

Названия команд, принимающих участие в чемпионате, – чистая поэзия, частично объясняющая интерес «эшников» к турниру: так, в финале второго по уровню дивизиона играли коллективы «Правый берег» и «С.С. Славяне». В ЧФЗ принимают участие команды «Шведоворот», «Рагнарок», «Напалм» и «Солнцеворот». Здороваться принято «по вене»: на прошлой неделе я впервые столкнулся с таким рукопожатием, когда знакомился со Станиславом Дациком.

На бровке зала не протолкнуться. На балконе — биток. Именно на втором этаже зала для игр в мяч, украшенного старорежимной буквой «Л», символизирующей спортивный Ленинград, зажгли пиротехнику. Среди болельщиков 99% мужчины, но есть женщины и дети. Представлены наращенные ресницы, обколотые губы, натуральные шубы. Женщины очень красивые, и это понятно: на паркете сражаются очень сильные мужчины.

«Сработала пожарная сигнализация! Всем срочно покинуть помещение согласно плану эвакуации».

«А почему, собственно, пожарные не едут? По протоколу же обязаны приехать», – удивляется стоящий рядом Саша Шумахер. Когда-то один из лидеров первого объединения фанатов «Зенита» «Невский фронт» давно на руководящей: сейчас Александр Алиханов – президент школы «Невский фронт», которая является официальным филиалом Академии «Зенита» в Купчино. Мимо нас протискиваются сотрудники «Звезды» со стремянкой: с помощью отвертки они расковыривают датчик дыма и призывы покинуть помещение наконец прекращаются.

Самое интересное, естественно, в светских пересудах. «А где «эшники»-то? Предыдущие 14 матчей ездили, а сегодня не приехали?» – «Так они все у Финбана, там сегодня феминистки с ЛГБТ 8 Марта празднуют».

Мужчина в футболке «Правого берега» с надписью на спине «Собрались. Погнали» рассказывает знакомому: «А потом я разволновался и втащил ему». Оказалось, что накануне в финальном матче рассказчик толкнул нападающего «Славян» на собственного вратаря, противник забил гол и сразу после получил по лицу от «разволновавшегося» защитника.

Насилие тут в чести: в ЧФЗ играть престижно, тут не принято жаловаться, разговаривать с судьями, а уж тем более — симулировать. Большая часть футболистов имеет смежные специальности: борьба, бокс и прочие вариации на тему. В матче между «Богемой» и «КаскАДерами» был продемонстрирован вот такой бросок через плечо:

В Instagram ролик подписан: «Это вам не РФПЛ». Действительно, пространство ЧФЗ имеет куда больше общего с флорентийской версией футбола: флорентийский кальчо — это такая игра, в которой две команды по 27 человек пытаются забить гол, используя все возможные приемы. Разрешается атака игроков соперника, не владеющих мячом, с использованием приемов борьбы и кулачного боя.

В матче за третье место тягучая ничья — 2:2. В дополнительные 10 минут нападающий «Богемы» входит ногой в лицо вратарю «КаскАДеров» Максиму, который успел зафиксировать мяч. Кровь на лице, кровь на паркете. «Зря он пошел до конца. Ну да, впрочем, футбол не его вид спорта. Он вообще тайским боксом занимается», – объясняет мне знакомый в толпе.

В серии пенальти колумнист «Фонтанки» Ринат Умяров, выбегавший когда-то на поле «Петровского», чтобы украсть баннер «Красно-белого Петербурга», случайно отбивает решающий удар «КаскАДеров» и приносит «Богеме» бронзовые медали.

К финалу подъезжают одни из самых известных представителей группировки «Гремлины» Руслан Дрюма и Александр Румянцев, по прозвищу Макасин: когда-то оба были заводящими виража на «Петровском», сейчас Руслан вместе с коллегами отвечает за организацию аудиовизуальной поддержки на «Газпром-Арене».

Начинается финал: «Ракета» против «Шторма», Макасин идет по привычке заводить болельщиков на балконе, Дрюма остается с командой на бровке. В зале становится совсем тесно: к финалу приезжают жены и друзья участников. Количество шуб растет. Ни одного человека в красном. На болельщиках преимущественно марки одежды, которые выдают знание о том, что должно носить футбольному хулигану. Встречаются бренды, которые УЕФА запрещает носить на стадионах.

Эмоциональнее всех происходящее воспринимает играющий тренер и капитан «Шторма» по прозвищу Хосе. Он активно руководит заменами; несмотря на травму колена, сам выходит на поле под (стечение обстоятельств) 88-м номером. Именно Хосе забивает второй гол «Шторма» и, как показалось со стороны, дважды кидает зигу. Подсказ с бровки понятный: «Жрать! Катись!» Хосе единственный, кто пытается оказывать давление на судью. Флегматичный арбитр — тот самый защитник «Правого берега», склонный к волнению, – отвечает: «Я все вижу. Занимайся командой». К слову, единственное зафиксированное нарушение правил случилось благодаря Хосе: не успевая к мячу в подкате, он прыгнул вперед и рукой, как в волейболе, выбил мяч за пределы поля. Интересно, что подлости, в отличие от профессионального футбола, не наблюдается: просто грубость и насилие. Меня поражает, как спокойно нападающий «Ракеты» исполняет ординарный борцовский прием Нельсон в борьбе за место в штрафной при подаче углового.

«Ракета», проигрывая 2:0, к перерыву сравнивает счет, но пропускает в самом начале второго тайма: нападающий «Шторма» натурально вкатывается с мячом в ворота, замкнув передачу на дальнюю штангу. Ребята из «Ракеты» снимают вратаря и выпускают 6-го полевого игрока, и эта стратегия оказывается, мягко скажем, неудачной: три потери подряд завершаются голами в пустые ворота. При счете 7:2 «Ракета» отыгрывает два гола, но «Шторм» однозначно сильнее и оформляет третье подряд «золото» ЧФЗ — это новый рекорд турнира.

На награждении все команды выходят в центр зала. Взнос за участие в турнире — 5000 рублей, и премиальные за пьедестал покрывают их: третье место получает 10 тысяч, второе — 15, первое — 30. Ну и красивые кубки с медалями на память. Под конец вечера звучат предсказуемые речи. Макасин сообщает собравшимся: «Здорово, что у нас есть такой турнир». Шумахер обещает принять ЧФЗ в зале, который он планирует построить для «Невского фронта», мол, земля уже получена. «Бесплатно», – добавляет Макас.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»