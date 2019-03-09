Бесстрашные петербургские рыбаки вышли на лёд Финского залива в шторм. Для спасения почти ста человек пришлось призвать эвакуаторы

Штормовой ветер и метель не испугали петербургских рыбаков 9 марта. Любители подлёдного лова, несмотря на стихию, всё же вышли с удочками на Финский залив. На берег сами добраться они не смогли.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга, сегодня спасатели восемь раз выезжали на вызовы, связанные с застрявшими на льду рыбаками. Так как затворы дамбы были закрыты, то прийти на помощь обычным способом сотрудники МЧС не смогли. В подмогу позвали эвакуаторы ГИБДД.

«К петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы. Благодаря этому на борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег», — рассказали в МЧС.

Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений открыли к 14.10, когда уровень воды спал.