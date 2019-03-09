Полиция: «Самим из окна его выкинуть?» Племянник бандита, расстрелявшего милиционеров, задержан в Кронштадте после прыжка девушки с пятого этажа

Следственный комитет Кронштадта возбуждает уголовное дело по редкой, 110-й статье УК «Доведение до самоубийства». Полицией задержан молодой петербуржец, его знакомая после падения с пятого этажа — в больнице. «Фонтанка» узнала, что подозреваемый не только уже успел отсидеть за убийство, а в отношении него возбуждено уголовное дело по угрозе убийством. В его родственниках – осужденный участник банды. Тогда они расстреляли в Петербурге сотрудников ОВО. Журналист нашего издания поговорил с полицейскими, они видят одну схему профилактики. Но вряд ли ее применят.

По информации «Фонтанки», в начале пятого утра 9 марта жители дома 1 по Посадской улице в Кронштадте вызвали полицию. За несколько минут до этого с пятого этажа их дома выпрыгнула девушка. Когда скорая уже выезжала из двора с 34-летней пострадавшей, полицейские недалеко от места падения задержали подозреваемого.

По данным «Фонтанки», это 27-летний петербуржец Роман Парушенков, проживающий в квартире, откуда и выпрыгнула его знакомая.

Заметим, что биография Парушенкова наполнена судимостями. Так, первую он получил в 18 лет за мордобой, в 21 год он сел на 8 лет за убийство. Освободившись на два с половиной года раньше срока, в декабре 2018-го привлекается кронштадтским следствием за умышленное уничтожение чужого имущества. Кстати, ему вменяют погром имущества именно той, кого сегодня после прыжка из окна спасают врачи в Елизаветинской больнице. Месяц назад в Приморском районе в отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством — и вновь потерпевшей проходит та, что утром 9 марта спасалась от него бегством через окно. «Фонтанка» нашла новости, что указывают и на его потомственные склонности.

Ранее наше издание следило за процессом над бандой, расстрелявшей летом 2010 года в Красногвардейском районе сотрудников вневедомственной охраны. Среди приговоренных за бандитизм к различным срокам был и Вячеслав Парушенков. Он единственный скрывался шесть лет и был найден в начале лета 2016-го в прямом смысле – в лесу Ленобласти.

«Фонтанке» известно, что задержанный в Кронштадте Роман Парушенков – племянник Вячеслава Парушенкова.

Журналист «Фонтанки» поговорил с сотрудниками Приморского, Кронштадтского районов да и ГУ МВД о том, что не только биография, но и два последних уголовных дела непосредственно касаются потерпевшей.

«Вряд ли профилактический контроль участкового может влиять на таких персонажей, это смешно», – ответил «Фонтанке» один из собеседников. «Послушайте, два уголовных дела возбуждено, да еще по тем статьям, которые, поверьте, трудно возбуждаемые. Они же касаются бытовых распрей», – объяснил другой. «Что мы должны были сделать-то? Жить с ним в квартире? Сами из окна его выкинуть? Когда? До или сразу после?» – попросил объяснить следующий.

Что касается логики его знакомой, которая заявляла в полицию, настаивая на изоляции Романа Парушенкова, а потом вдруг решила отметить с ним Международный женский день, то такой ход мысли не является предметом процессуального исследования Следственным комитетом Кронштадта. В материалах есть ее объяснение, что из окна она выпрыгнула без помощи, а повреждения позвоночника и прочее описывают уже медики. По данным «Фонтанки», к вечеру 9 марта будет возбуждено дело о доведении до самоубийства.