Суд арестовал экс-замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга. Следствие уверяет, что он восемь лет скрывался от розыска, сменив фамилию

Судья Домодедовского городского суда Александр Скрипст арестовал на два месяца бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга. Об этом 9 марта сообщили в Следственном комитете Московской области.

Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, мужчина в 2011 году получил от бизнесмена 5 млн рублей «за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области». Он якобы собирался передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. Тогда молодого человека еще звали Руслан Ганижев, он дал признательные показания. Суд назначил ему подписку о невыезде.

«Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск... Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники», – говорится в сообщении СК.

Задержали Горринга только 8 марта 2019 года в столичном аэропорту «Внуково». На допросе он отказался от дачи показаний.

Напомним, отец Руслана, Магомед Ганижев, в интервью «Фонтанке» рассказывал свою версию того, почему молодой человек сменил фамилию: «Фамилию Горринг носила бабушка Руслана по материнской линии. Еврейка. Ее мужа расстреляли. И она с ребенком на руках удачно вышла замуж за богатого ингуша. Так получилось, что наша семья разделилась на две фамилии. Мои младший сын и дочь против моей воли пошли в сохнут, еврейскую школу в Краснодаре, учиться. В итоге я оформлял детей на ПМЖ в Израиль, Руслан мог бы тоже уехать. Фамилию поменял, но остался».

Напомним, скандал вокруг Горринга разразился после того, как в Сети было опубликовано видео, на котором он ругается матом и рассказывает о сексуальных утехах на работе. После этого Минприроды расторгло с ним трудовой договор.