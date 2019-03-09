Стихия празднику не помеха. Метель, закрывшая небо для самолетов, не остановила народные гулянья в Мурино

Жители поселка Мурино под Петербургом оказались крайне устойчивы к метели и шквальному ветру, из-за которого 9 марта были закрыты аэропорт «Пулково» и дамба. Видео праздничного концерта под открытым небом опубликовали в соцсетях.

Мнения о том, чему посвящено выступление, Масленице или открытию нового жилого комплекса, у пользователей разделились. Но экстремальные погодные условия не смутили ни троих исполнителей, ни несколько десятков человек, собравшихся их послушать. Порывы ветра оказались нипочем и человеку на ходулях, зажигательный танец которого запечатлел оператор.