«Особого пиетета к данной награде никогда не имел». Игорь Стрелков продает свою медаль за воссоединение Крыма с Россией

Глава общественного движения «Новороссия», герой «русской весны» Игорь Стрелков продает свою медаль за воссоединение Крыма с Россией. Лот выставлен на сайте нумизматической аукционной фирмы.

Торги состоятся 13 апреля, начальная цена — миллион рублей.

«Медаль является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого, вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию. Представленный экземпляр медали был присужден И.И. Стрелкову», – утверждается в описании.

Сам Стрелков 9 марта в своем «ВКонтакте» подтвердил, что продает медаль.

«Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне Малофеевым еще весной 2014 года — до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами. Особого пиитета к данной награде никогда не имел», – написал Стрелков.

Он пояснил, что награда, во-первых, не является государственной, во-вторых, она не боевая, а в-третьих, изображение на медали уважения у Игоря Стрелкова не вызывает.