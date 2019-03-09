В Пулково пробки после непогоды. Задерживаются десятки рейсов

Самолёты выстроились в очередь в ожидании захода на взлётную полосу в петербургском аэропорту Пулково 9 марта. В небе нарезают круги и ожидают разрешения на посадку рейсы из Барселоны, Москвы и Мюнхена. Такие данные следуют из сервиса Flightradar.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, образовавшиеся пробки связаны с большим скоплением бортов, не сумевших вылететь ранее из-за метели, а также с необходимостью противообледенительной обработки воздушных судов. Кроме того, одну из двух полос могут закрывать на уборку, что является стандартной процедурой в зимнее время.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», 19 рейсов задерживаются на отправление, 26 самолётов прибудут в Петербург с опозданием.

Аэропорт «Пулково» возобновил приём и выпуск судов после метели в 14.20. Перерыв в работе породил заторы из самолётов.