Происшествия
В Пулково пробки после непогоды. Задерживаются десятки рейсов
Самолёты выстроились в очередь в ожидании захода на взлётную полосу в петербургском аэропорту Пулково 9 марта. В небе нарезают круги и ожидают разрешения на посадку рейсы из Барселоны, Москвы и Мюнхена. Такие данные следуют из сервиса Flightradar.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, образовавшиеся пробки связаны с большим скоплением бортов, не сумевших вылететь ранее из-за метели, а также с необходимостью противообледенительной обработки воздушных судов. Кроме того, одну из двух полос могут закрывать на уборку, что является стандартной процедурой в зимнее время.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», 19 рейсов задерживаются на отправление, 26 самолётов прибудут в Петербург с опозданием.
Аэропорт «Пулково» возобновил приём и выпуск судов после метели в 14.20. Перерыв в работе породил заторы из самолётов.
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Справка:
9 марта в Северную столицу пришел снегопад, а ветер усилился до 15 – 20 метров. Из-за сложных метеоусловий в первой половине дня была закрыта дамба, прекратил принимать и отправлять самолеты аэропорт «Пулково». Метель стала причиной и массовых ДТП. Пользователи социальных сетей делятся фото поваленных деревьев и дорожных знаков.